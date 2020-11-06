В трех ключевых штатах подсчет голосов на выборах в США может затянуться

Подсчет голосов избирателей в штате Аризона может продлиться до конца текущей недели. В настоящий момент необработанными остаются около 450 тысяч избирательных бюллетеней.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные органы, ответственные за проведение выборов.

По предварительным итогам, в этом штате побеждает Джо Байден, опережающий Дональда Трампа на 2% голосов.

В "колеблющемся" штате Джорджия с 16 голосами членов коллегии выборщиков осталось посчитать более 47 тысяч бюллетеней, заявил представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг. По его прогнозам, обработка бюллетеней может быть завершена не ранее чем через 10 дней после дня выборов.

По последним данным, в Джорджии по голосам лидирует действующий президент США Дональд Трамп - 49,5%, но соперник демократ Джо Байден его постепенно догоняет - 49,3%.

Власти Невады, где Джон Байден опережает Дональда Трампа на 0,9% (около 11 тысяч голосов), предоставят лишь 6 ноября новые данные о подсчете голосов, сообщает ряд СМИ. В штате подсчитано около 89 процентов бюллетеней.

В то же время на пресс-конференции представитель избирательной комиссии штата по округу Кларк заявил, что подсчет может затянуться до 12 ноября. Ранее штаб Трампа заявил, что подаст иск о приостановке подсчета голосов в этом штате. Решение суда пока нет.

Также недосчитаны голоса еще в Пенсильвании, Северной Каролине и на Аляске. Во всех этих штатах лидирует Трамп, но голосов выборщиков от них не хватит для победы на выборах в случае поражения в Неваде.

Дональд Трамп уже призвал заявил о подаче исков во всех штатах, где Байден считается победителем.