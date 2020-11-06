Байден значительно уменьшил отставание от Трампа в "колеблющемся" штате

Кандидат в президенты от Демократичесакой партии США Джо Байден значительно уменьшил отставание от республиканца Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия. Там сейчас обработали 99% бюллетеней.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, в Джорджии Трамп и Байден набрали по 49,4% голосов избирателей. При этом за Трампа проголосовали примерно на 3,5 тыс. больше человек, чем за Байдена.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг ранее заявил, что обработка бюллетеней может быть завершена не ранее чем через 10 дней после дня выборов.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В этом году многие американцы участвовали в голосовании по почте, поэтому процесс подсчета голосов затянулся, он идет до сих пор.

На следующий день после выборов Трамп заявил, что сначала лидировал во многих ключевых штатах, однако затем ситуация в некоторых из них поменялась. Он назвал это странным. По мнению Трампа, в Соединенных Штатах происходит "большое мошенничество" при подсчете голосов.

Трамп потребовал остановить подсчет голосов, обвиняя демократов в манипуляциях с бюллетенями.