Трамп судиться за результати, Байден готується до перемоги: як відбувається підрахунок голосів у США

У США триває підрахунок голосів на виборах президента, і результат поки неясний. На цей час Джо Байден лідирує з невеликою перевагою, але в багатьох штатах підрахунок все ще триває.

Основна боротьба розгорнулася в чотирьох "коливних" штатах: Північній Кароліні (15 голосів вибірників), Джорджії (16 голосів), Пенсільванії (20 голосів) і Неваді (6 голосів). У Північній Кароліні і Пенсільванії поки лідирує Трамп, в Неваді - Байден. До теперішнього моменту Байден отримує 264 голоси вибірників, Трамп - 214.

Ключові штати затягують підрахунок

У цьому році багато американців брали участь у голосуванні поштою, тому процес підрахунку голосів затягнувся, він йде досі.

Підрахунок голосів виборців в штаті Аризона може протривати до кінця поточного тижня. Наразі залишаються необробленими близько 450 тисяч виборчих бюлетенів. За попередніми підсумками, в цьому штаті перемагає Джо Байден, який випереджає Дональда Трампа на 2% голосів.

В "коливному" штаті Джорджія з 16 голосами членів колегії вибірників залишилося порахувати понад 47 тисяч бюлетенів, заявив представник виборчої комісії штату Габріель Стерлінг. За його прогнозами, обробка бюлетенів може бути завершена не раніше ніж через 10 днів після дня виборів.

За останніми даними, в Джорджії з голосів лідирує чинний президент США Дональд Трамп, але суперник демократ Джо Байден його поступово наздоганяє - 49,3%.

Влада Невади, де Джон Байден випереджає Дональда Трампа на 0,9% (близько 11 тисяч голосів), надасть 6 листопада нові дані про підрахунок голосів, повідомляє низка ЗМІ. У штаті підраховано близько 89 відсотків бюлетенів. Водночас на прес-конференції представник виборчої комісії штату по округу Кларк заявив, що підрахунок може затягнутися до 12 листопада.

Нагадаємо, що в Байдена зараз 264 голоси вибірників. Виграш в штаті Невада принесе йому ще шість голосів і перемогу в цілому на президентських виборах. Для цього потрібно 270 голосів вибірників.

Трамп заявляє, що у нього хочуть "вкрасти вибори"

На думку Трампа, у Сполучених Штатах відбувається "велике шахрайство" при підрахунку голосів. Трамп закликав зупинити підрахунок, а також заявив про подачу позовів у всіх штатах, де Байден вважається переможцем.

Трамп стверджує, що "виграв у багатьох критично важливих штатах". Крім того, він також звинуватив во "втручанні у вибори" ЗМІ та лобістів. Президент стверджує, що виборчі комісії підраховували "незаконні голоси".

Глава Білого дому також звинуватив "великі ЗМІ, великі гроші та великі технології" в тому, що вони виступають проти нього і за демократів.

Своєю чергою кандидат в президенти США від демократів Джозеф Байден заявив у телезверненні, що не сумнівається у своїй перемозі. Він закликав до терпіння.

Розслідування порушень

Офіс спецпрокурора США почав розслідування використання адміністрацією Дональда Трампа ресурсів Білого дому у своїх цілях під час передвиборчої кампанії. Спецслужби перевірять, чи був порушений закон Хетча.

Член Палати представників США, демократ Білла Паскрелл заявив, що офіс відповів на його прохання провести розслідування, повідомивши, що спеціальний підрозділ визначить, чи був закон Хетча, що забороняє чиновникам робити публічні політичні заяви, порушений.

Комі того, Міністерство юстиції США схвалило залучення озброєних офіцерів для розслідування випадків шахрайства при підрахунку голосів. Рішення прийняте в обхід закону про вибори, що забороняє присутність федеральних посадових осіб в день виборів.

Пояснення Мін'юсту послідувало незабаром після заяви президента США Дональда Трампа про намір оскаржити в суді підрахунок голосів виборців у деяких штатах і навіть зупинити там цей процес.

Результати на ранок п'ятниці

Все залишаються невизначеними переможці в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія та Аляска.

Станом на 7:00 6 листопада Трамп лідирує в Джорджії: 49,4% проти 49,3% Байдена. У Північній Кароліні - в Трампа 50%, Байден отримав 48,6%. Пенсільванії, де за Трампа вже проголосували 49,5%, а за Байдена - 49,2%. На Алясці у Трампа - 62,9%, в Байдена - 33%.

Байден своєю чергою лідируючі позиції займає в Неваді 49,4% проти 48,5% в Трампа. В Аризоні у кандидата від демократів - 50,1%, у глави Білого дому - 48,5%.

Зазначимо, що явка на загальних виборах у Сполучених Штатах виявилася найвищою за 120 років. За попередньою інформацією, на виборах проголосували 160 млн осіб.

В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складність нинішніх американських виборів.