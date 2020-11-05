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Штаб Трампа будет судиться еще с одним штатом из-за подсчета голосов

Новина українською → США, Четверг 05 ноября 2020 04:29
Штаб Трампа будет судиться еще с одним штатом из-за подсчета голосов Фото: Дональд Трамп (facebook.com/Trump)
Автор: Артур Родивилов

Команда действующего президента США Дональда Трампа обратилась в суд с требованием приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Это третий подобный иск в ходе выборов.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Штаб Трампа считает, что наблюдателям от Республиканской партии не предоставили должной возможности контролировать процедуру вскрытия урн с бюллетенями и их подсчет.

В штате осталось подсчитать около 200 тыс. бюллетеней. По предварительным данным, Трамп там незначительно опережает Байдена. Штат с 1992 года голосует исключительно за республиканцев.

Джорджия стала третьим штатом, где Трамп потребовал остановить подсчет голосов. До этого аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании. Трамп также намеревается добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине, где победу с перевесом в 0,7% голосов одержал Джо Байден.

Кандидат от демократической партии заявил, что пока не станет объявлять о своей победе на выборах главы государства, но не сомневается в ней после завершения подсчета всех голосов. Байден уверен, что получил лидерство в достаточном количестве штатов, чтобы заручиться голосами 270 выборщиков.

В то же время Трамп заявил о своей победе в четырех ключевых штатах - Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане.

В Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии официальный подсчет голосов еще не завершен, однако сейчас там лидирует действующий президент США. Решающую роль сейчас играет штат Невада, где предварительно лидирует Байден.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне.

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