ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В штатах отреагировали на заявления Трампа о судебных исках

Новина українською → США, Четверг 05 ноября 2020 03:21
В штатах отреагировали на заявления Трампа о судебных исках Фото: выборы в США (NBC4/Twitter)
Автор: Артур Родивилов

Процесс подсчета бюллетеней в Филадельфии является открытым и прозрачным, заявил губернатор Пенсильвании Том Вульф во время пресс-конференции в среду вечером. Журналисты его спросили о судебном иске компании Трампа с целью остановить подсчет бюллетеней в штате.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По его словам, в Филадельфии транслировалась обработка бюллетеней еще до предвыборного периода.

"Я думаю, что это транслируется в прямом эфире на их сайте. Я думаю, что вы можете наблюдать это в любой точке мира. Поэтому я не уверен, как это приравнивается к отсутствию прозрачности. Мне кажется, это никогда не было прозрачнее, чем сейчас", - сказал губернатор.

Госсекретарь Пенсильвании Кэти Буквар заявила, что не может говорить о продолжающемся судебном разбирательстве, но штат будет противодействовать любым усилиям, чтобы в любой момент закончить голосование.

Представители избирательных комиссий Невады заявляют, что ожидают обнародования большего количества результатов выборов в четверг, несмотря на возможные иски со стороны штаба Трампа.

Директор по коммуникациям госсекретаря штата Дженнифер Рассел подтвердила, что официальные лица предоставят обновленные результаты выборов в четверг до полудня. Эти результаты будут включать дополнительные голоса из двух самых густонаселенных округов штата.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне.

Ранее в ОБСЕ заявили, что заявления президента Дональда Трампа о фальсификациях подрывают доверие к демократическим институтам в стране.

Трамп заявил о нарушениях в некоторых округах штата Мичиган, где лидирует его конкурент Джо Байден, и попросил суд остановить подсчет голосов.

Кроме того, в штабе Трампа заявляли о намерении просить суд объявить пересчет голосов в штате Висконсин, где также лидирует представитель демократов Байден.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Джозеф Байден Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
Минздрав предлагает ввести в Украине "час для пожилых"
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Минздрав предлагает ввести в Украине "час для пожилых"
DAILY
Александр Сенкевич: Люди старшего возраста верят, что с приходом ОПЗЖ все снова сложится как в СССР
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Александр Сенкевич: Люди старшего возраста верят, что с приходом ОПЗЖ все снова сложится как в СССР