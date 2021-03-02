ЕС ввел санкции против России из-за Навального

Европейский союз ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

Как пишет DPA со ссылкой на источники, правовой акт о европейских санкциях против России уже принят в письменной форме. В ближайшее время документ опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что сегодня США могут ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением и преследованием Навального. Эти ограничения синхронизированы с европейскими.

Ранее стало известно, что под санкции попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим ядом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше", поскольку он не отмечался в инспекции после лечения в Германии. В итоге ему заменили условный срок на реальный.