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Сенат не будет голосовать за импичмент Трампа до инаугурации Байдена

Автор: Артур Родивилов

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался экстренно созвать сенаторов для рассмотрения вопроса об импичменте президента США Дональда Трампа. До 19 января Сенат находится на каникулах.

О решении республиканца сообщили CNN источники.

Без срочного созыва Сената вопрос об отстранении господина Трампа Палата представителей объявит ему импичмент, будет рассмотрен в верхней палате Конгресса США уже после передачи власти избранному президенту Джо Байдену.

Для утверждения импичмента за должно проголосовать две трети Сената. Если Сенат проголосует за отрешение президента, он сможет проголосовать и за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности. Ранее Дональд Трамп не исключал, что будет баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Отметим, что ранее Politico сообщала, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси рассматривает возможности не передавать положения об импичменте сразу в Сенат. Подобным образом они передавались от палаты к палате во время первой процедуры импичмента Дональда Трампа.

Ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

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