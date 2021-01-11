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Импичмент Трампу. В чем обвиняют президента США: текст резолюции

Новина українською → США, Понедельник 11 января 2021 16:54
Импичмент Трампу. В чем обвиняют президента США: текст резолюции Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)
Автор: Юлия Струк

Палата представителей Конгресса США обнародовала текст резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Американского лидера обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Об этом сообщает CNN.

"Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты... Трамп таким поведением продемонстрировал, что он останется угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции", - указано в тексте документа.

Отметим, палата представителей США проголосует вопрос об импичменте Трампу 13 января. Скорее всего, нижняя палата Конгресса одобрит запуск процедуры.

Так, глава регламентного комитета Палаты представителей Джим Макговерн не исключает, что республиканцы будут возражать против принятия резолюции.

Отметим, этот документ требует от вице-президента Майка Пенса применения 25-й поправки к Конституции для смещения Трампа. В таком случае, комитет будет вынужден повторно вынести статьи импичмента на голосование через 24 часа.

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Однако поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

Напомним, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе.

Как писало РБК-Украина, член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

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