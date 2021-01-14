Сенат не голосуватиме за імпічмент Трампа до інавгурації Байдена

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл відмовився екстрено скликати сенаторів для розгляду питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. До 19 січня Сенат знаходиться на канікулах.

Про рішення республіканця повідомили CNN джерела.

Без термінового скликання Сенату питання про відсторонення Трампа буде розглянуто у верхній палаті Конгресу США вже після передачі влади обраному президенту Джо Байдену.

Для затвердження імпічменту за повинно проголосувати дві третини Сенату. Якщо Сенат проголосує за позбавлення президента, він зможе проголосувати і за довічну заборону засудженому політику займати державні посади. Раніше Дональд Трамп не виключав, що буде балотуватися в президенти на наступних виборах.

Відзначимо, що раніше Politico повідомляла, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі розглядає можливості не передавати положення про імпічмент відразу в Сенат. Подібним чином вони передавалися від палати до палати під час першої процедури імпічменту Дональда Трампа.

Раніше Палата представників проголосувала за ухвалення резолюції щодо імпічменту Трампа. Її підтримали 232 законодавці, проти - 197. Тепер резолюцію має розглянути Сенат.