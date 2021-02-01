Украина требует введения санкций против России из-за подавления протестов

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление из-за подавления протестов в России. В Украине считают, что такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В заявлении говорится, что российская власть культивирует беззаконие и насилие в стране и грубо нарушает права своих граждан.

"Акции протеста в Российской Федерации 31 января 2021 года были отмечены новым витком нарушений прав человека и грубого насилия в отношении протестующих, а также журналистов, которые освещали эти события", - говорится в заявлении.

МИД Украины считает, что чувство безнаказанности порождает насилие. И сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией - это новые избиттые и задержанные протестующие, добавили в ведомстве.

"Именно поэтому должны быть безотлагательно применены все международные механизмы давления, в том числе санкционного, за нарушение прав человека", - говорится в заявлении.

Напомним, во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального задержали в России 3838 человек. Более тысячи из них в Москве.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина совершил самоподжог во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального. Его удалось спасти, а сама попытка самоубийства не была связана с протестами.