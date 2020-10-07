Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

В Стокгольме (Швеция) продолжается неделя вручений Нобелевских премий. Сегодня объявили лауреатов Нобелевской премии по химии.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелеского комитета.

Премию получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна за разработку метода редактирования генома.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, "кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование" в этой области.

Среди лауреатов премии, получивших мировую известность, Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), заложивший основы учения о радиоактивности и строении атома, и исследователь витамина С Лайнус Полинг (США, 1954), награжденный в 1962 году также Нобелевской премией мира.

Также британский биохимик Фредерик Сэнгер дважды становился обладателем этой премии - в 1958 и в 1980 годах.

Отметим, завтра будут объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.

Напомним, премию в области физиологии и медицины получили Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс.

Также премию по физике получили Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез.