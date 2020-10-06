Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Сегодня, 6 октября, в Женеве (Швеция) проходит второй день вручений Нобелевских премий. Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук назвал имена лауреатов в области физики.
Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Премию получают Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез.
Комитет решил присудить премию по физике 2020: одну половину - Пенроузу, вторую половину - Гензелю и Гезу.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz
Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности.
Гензелю и Гезу - за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути.
Отметим, в прошлом году обладателями Нобелевской премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз за "теоретические открытия в физической космологии" и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".
Они были удостоены награды "за вклад в новое понимание структуры и истории Вселенной и первое открытие планеты, что вращается вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей солнечной системы".
Напомним, накануне стали известны имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины.
Также РБК-Украина писало, что церемонию вручения Нобелевской премии проводят в новом формате.
Директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен в июле заявил, что объявление победителей состоится с 5 по 12 декабря. Таким образом, 7 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по химии, 8 октября - по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.