Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Сегодня, 6 октября, в Женеве (Швеция) проходит второй день вручений Нобелевских премий. Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук назвал имена лауреатов в области физики.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Премию получают Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез.

Комитет решил присудить премию по физике 2020: одну половину - Пенроузу, вторую половину - Гензелю и Гезу.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности.

Гензелю и Гезу - за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути.

Отметим, в прошлом году обладателями Нобелевской премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз за "теоретические открытия в физической космологии" и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".

Они были удостоены награды "за вклад в новое понимание структуры и истории Вселенной и первое открытие планеты, что вращается вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей солнечной системы".

Напомним, накануне стали известны имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

Также РБК-Украина писало, что церемонию вручения Нобелевской премии проводят в новом формате.

Директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен в июле заявил, что объявление победителей состоится с 5 по 12 декабря. Таким образом, 7 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по химии, 8 октября - по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.