ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Новина українською → Женева, Вторник 06 октября 2020 13:05
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Фото: Нобелевская премия (facebook.com/nobelprize)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 6 октября, в Женеве (Швеция) проходит второй день вручений Нобелевских премий. Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук назвал имена лауреатов в области физики.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Премию получают Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез.

Комитет решил присудить премию по физике 2020: одну половину - Пенроузу, вторую половину - Гензелю и Гезу.

Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности.

Гензелю и Гезу - за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути.

Отметим, в прошлом году обладателями Нобелевской премии по физике стали канадец Джеймс Пиблз за "теоретические открытия в физической космологии" и швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".

Они были удостоены награды "за вклад в новое понимание структуры и истории Вселенной и первое открытие планеты, что вращается вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей солнечной системы".

Напомним, накануне стали известны имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины.

Также РБК-Украина писало, что церемонию вручения Нобелевской премии проводят в новом формате.

Директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен в июле заявил, что объявление победителей состоится с 5 по 12 декабря. Таким образом, 7 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по химии, 8 октября - по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Нобелевская премия
NEWS
В Украине 4348 новых случаев коронавируса
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине 4348 новых случаев коронавируса
DAILY
Американский генерал Бен Ходжес: Россия все еще слишком сильно влияет на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Американский генерал Бен Ходжес: Россия все еще слишком сильно влияет на Украину