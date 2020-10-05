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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Новина українською → Женева, Понедельник 05 октября 2020 12:36
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине Фото: Нобелевская премия (facebook.com/nobelprize)
Автор: Анастасия Рокитна

Очередная Нобелевская неделя открылась в понедельник в шведской столице. Названы имена лауреатов премии в области физиологии и медицины.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Премию получают Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С.

Также 6 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 7 октября - по химии, 8 октября - по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.

Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 12 октября.

Лауреатами Нобелевской премии 2019 года по физиологии и медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенца, а также британец Питер Рэтклифф за открытие механизма чувствительности клеток к кислороду и их адаптации к его недостатку. Ученые создали основу для понимания того, как уровень кислорода влияет на клеточный метаболизм и физиологические функции. Открытие лауреатов помогает понять процессы, происходящие при физической нагрузке, а также при малокровии и инсульте, когда клетки испытывают недостаток кислорода.

Напомним, церемонию вручения Нобелевской премии проведут в новом формате.

Директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен в июле заявил, что объявление победителей состоится с 5 по 12 декабря.

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