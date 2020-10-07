Оголошені лауреати Нобелівської премії з хімії

У Стокгольмі (Швеція) триває тиждень вручення Нобелівських премій. Сьогодні оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії.

Про це повідомляє прес-служба Нобелеского комітету.

Премію отримали Еммануель Шарпантьє і Дженніфер А. Дудна за розробку методу редагування генома.

Згідно із заповітом Альфреда Нобеля, премію по хімії повинен отримати той, "хто зробить найбільш важливе відкриття або вдосконалення" в цій області.

Серед лауреатів премії, що одержали світову популярність, Ернест Резерфорд (Великобританія, 1908), що заклав основи вчення про радіоактивність і будову атома, і дослідник вітаміну С Лайнус Полінг (США, 1954), нагороджений у 1962 році також Нобелівською премією миру.

Також британський біохімік Фредерік Сенгер двічі ставав володарем цієї премії - в 1958 і 1980 роках.

Зазначимо, завтра будуть оголошені лауреати Нобелівської премії по літературі, а 9 жовтня в Осло назвуть лауреата премії миру.

Нагадаємо, премію в області фізіології і медицини отримали Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз Райс.

Також премію з фізики отримали Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель і Андреа Гез.