Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2020 год. Лауреаты будут приглашены на церемонию награждения в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

В этому году премию получила Всемирная продовольственная программа (ВПП).

Организация получила премию за борьбу с голодом.

На премию мира претендовали 211 человек и 107 организаций, а общее количество кандидатов составляло 318, это число - одно из самых больших в истории награды.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В 2019 году награду присудили премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду за его усилия по достижению мира и международному сотрудничеству.

Напомним, Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк.

В этому году Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна.

Кроме того, премию в области физиологии и медицины получили Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс.