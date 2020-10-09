RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Оголошено лауреата Нобелівської премії миру

Автор: Анастасия Рокитна

Норвезький нобелівський комітет оголосив в Осло лауреата Нобелівської премії миру за 2020 рік. Лауреати будуть запрошені на церемонію нагородження в наступному році.

Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

В цьому році премію отримала Всесвітня продовольча програма (ВПП).

Організація отримала премію за боротьбу з голодом.

Популярні новини

На премію світу претендували 211 осіб та 107 організацій, а загальна кількість кандидатів становила 318, це число - одне з найбільших в історії нагороди.

Премія миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, присуджується "особі, яка досягла найбільших успіхів, або зробила більше за інших у справі згуртування народів і скорочення чисельності діючих армій, а також за проведення мирних конгресів і привернення до них уваги".

В 2019 році нагороду присудили прем'єр-міністру Ефіопії Абий Ахмеду за його зусилля щодо досягнення миру і міжнародного співробітництва.

Нагадаємо, Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїза Глюк.

У цьому році Нобелівську премію з хімії отримали Еммануель Шарпантьє і Дженніфер А. Дудна.

Крім того, премію в області фізіології і медицини отримали Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз Райс.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Нобелевская премия