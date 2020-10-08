Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Шведская академия объявила имя лауреата Нобелевской премии 2020 года в области литературы. Лауреаты будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

В этому году премию получила американская поэтесса Луиза Глюк.

Глюк присудили премию "за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия в данной области должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности".

Нобелевская премия в области литературы 2018 года была присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, австрийский драматург Петер Хандке получил премию 2019 года.

Отметим, что завтра в Осло назовут лауреата премии мира.

Напомним, Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна.

Кроме того, премию в области физиологии и медицины получили Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс.

Также премию по физике получили Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез.