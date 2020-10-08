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Оголошено лауреата Нобелівської премії з літератури

Автор: Анастасия Рокитна

Шведська академія оголосила ім'я лауреата Нобелівської премії 2020 року в галузі літератури. Лауреати будуть запрошені на церемонію нагородження та банкет в наступному році через ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Нобелівського комітету.

В цьому році премію отримала американська поетеса Луїза Глюк.

Глюк присудили премію "за її безпомилковий поетичний голос, який із суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".

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Згідно із заповітом Альфреда Нобеля, премія в цій області повинна присуджуватися авторові "кращого літературного твору ідеалістичної спрямованості".

Нобелівська премія в області літератури 2018 року була присуджена польській письменниці і поетесі Ользі Токарчук, австрійський драматург Петер Хандке отримав премію 2019 року.

Зазначимо, що завтра в Осло назвуть лауреата премії миру.

Нагадаємо, Нобелівську премію з хімії отримали Еммануель Шарпантьє і Дженніфер А. Дудна.

Крім того, премію в області фізіології і медицини отримали Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз Райс.

Також премію з фізики отримали Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель і Андреа Гез.

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