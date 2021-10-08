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Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

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Осло, Пятница 08 октября 2021 12:03
Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира Фото: объявлены лауреаты Нобелевской премии мира (nobelprize.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. Их объявил Норвежский нобелевский комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию мира получили Мария Рессе и Дмитрий Муратов.

Они получили премию за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира.

В 2020 году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Напомним, Нобелевскую премию 2021 года по литературе получил писатель Абдулразак Гурна.

Кроме того, объявили лауреатов Нобелевской премии 2021 года по химии, физике и медицине.

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