Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира
Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. Их объявил Норвежский нобелевский комитет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нобелевского комитета.
Нобелевскую премию мира получили Мария Рессе и Дмитрий Муратов.
Они получили премию за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
В 2020 году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".
Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".