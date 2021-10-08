Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира получили Мария Рессе и Дмитрий Муратов.

Они получили премию за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

В 2020 году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".