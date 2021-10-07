Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе

Стало известно имя лауреата Нобелевской премии 2021 года в области литературы. Его объявила Шведская академия.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию 2021 года по литературе получил писатель Абдулразак Гурна.

Он получил премию "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Премия 2020 года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк. Награда вручена за "ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее".

Премия в данной области присуждается автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". Что действительно имелось в виду под "идеалистическим произведением", до сих пор является предметом споров.