ЦИК Киргизии не признал итоги выборов

Центральная избирательная коммисия Киргизии приняла решение по поводу выборов в стране. Она не признала итоги парламентских выборов.

Об этом сообщает 24.kg.

В Центризбиркоме сообщили, что также обсуждался вопрос о самороспуске.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Отметим, протесты в столице Киргизии начались после объявления предварительных итогов выборов в парламент. Несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций.

Акцию протеста проводят пять партий "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо", ранее они подписали резолюцию об объединении.

Напомним, президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране.

Отметим, в Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе протестов.