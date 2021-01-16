Армин Лашет возглавит ХДС: что известно о преемнике Меркель

Лидером правящей партии Германии избран глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия 59-летний Армин Лашет. Он может занять место канцлера после выборов в сентябре 2021 года.

Об этом сообщает DW.

В своей победной речи Лашет пообещал сделать все, чтобы партия преуспела на предстоящих региональных выборах и сохранила пост канцлера. "Кроме того, впереди нас ждут более важные выборы", - сказал он.

Центристкая позиция

Лашет является одним из тех, кто наиболее решительно выступает за продолжение курса Ангелы Меркель и "ХДС-центра". Лашет говорит, что он выступает за "уравновешенный подход и избегание крайностей". Он настаивает на социальной сплоченности и социальной рыночной экономике.

Лашет заключил альянс с 40-летним министром здравоохранения Германии Йенсом Спаном в конце февраля 2019 года. Всего за несколько дней до голосования по определению следующего лидера ХДС они оба опубликовали программу из 10 пунктов под названием #Impulse2021. В нее они подтверждают "четкую границу справа" и широкое позиционирование ХДС как основной народной партии с несколько левым рабочим крылом и экономическим крылом, которое имеет тенденцию быть более консервативным.

Лашет и Спан заявили, что они стремятся "сделать 2020-е годы десятилетием модернизации Германии: новый экономический динамизм, всеобъемлющая безопасность, первоклассные и равные возможности для образования".

Проевропейская и трансатлантическая позиция

Что касается внешней политики, Лашет подчеркивает четкую ориентацию на Европейский союз, а также трансатлантическую ориентацию партии: он намерен настаивать на расширении сотрудничества с США по вопросам климата и торговой политики. Также он призывает Европейский Союз быть более боеспособным и активизировать франко-германское взаимодействие.

Смена руководства в США устроит Лашета, он назвал это "победой демократии". Он также давно поддерживает тесные контакты с политическим руководством в Париже и часто посещает французскую столицу. Последние два года он был представителем Германии по франко-немецким культурным связям.

Юрист и журналист, Лашет 1994 по 1998 год был членом федерального парламента Германии, а с 1999 по 2005 год он был депутатом Европейского парламента.

Позиция по "Северному потоку-2"

Лашет всегда лояльно поддерживал канцлера Ангелу Меркель и никогда не выступал против нее.

В 2020 году после отравления российского политика Алексея Навального он призывал не увязывать этот вопрос со строительством "Северного потока - 2".

"Вопрос об энергетических отношениях между Россией и ЕС намного шире, чем Северный поток - 2", - сказал он.

"Мы должны избегать поспешных решений и подумать, какие шаги будут наиболее эффективными. Я согласен с канцлером", - добавил Лашет.

Преемник Меркель на посту канцлера

Глава партии ХДС традиционно становится кандидатом партии на пост канцлера и, если христианские демократы смогут сформировать правящее большинство по итогам выборов, то у него будут высокие шансы возглавить правительство ФРГ.

Как сообщало РБК-Украина, глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия 59-летний Армин Лашет избран главой правящей партии Германии. Решение принято на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Напомним, в новогоднем обращении Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Она занимает этот пост с 2005 года. До 2018 года она возглавляла партию ХДС.