Армін Лашет очолить ХДС: що відомо про наступника Меркель

Лідером правлячої партії Німеччини обраний глава уряду землі Північний Рейн - Вестфалія 59-річний Армін Лашет. Він може зайняти місце канцлера після виборів у вересні 2021 року.

Про це повідомляє DW.

У своїй переможній промові Лашет пообіцяв зробити все, щоб партія досягла успіху на майбутніх регіональних виборах і зберегла пост канцлера. "Крім того, попереду нас чекають важливі вибори", - сказав він.

Центристкая позиція

Лашет є одним з тих, хто найбільш рішуче виступає за продовження курсу Ангели Меркель і "ХДС-центру". Лашет говорить, що він виступає за "врівноважений підхід і уникнення крайнощів". Він наполягає на соціальній згуртованості та соціальній ринковій економіці.

Лашет уклав альянс з 40-річним міністром охорони здоров'я Німеччини Йенсом Спаном в кінці лютого 2019 року. Всього за кілька днів до голосування з визначення лідера ХДС вони обидва опублікували програму з 10 пунктів під назвою #Impulse2021. У ній вони підтверджують "чітку межу справа" і широке позиціонування ХДС як основної народної партії з декілька лівим робочим крилом і економічним крилом, яке має тенденцію бути більш консервативним.

Лашет і Спан заявили, що вони прагнуть "зробити 2020-ті роки десятиріччям модернізації Німеччини: новий економічний динамізм, всеосяжна безпека, першокласні та рівні можливості для освіти".

Проєвропейська і трансатлантична позиція

Що стосується зовнішньої політики, Лашет підкреслює чітку орієнтацію на Європейський союз, а також трансатлантичну орієнтацію партії: він має намір наполягати на розширенні співробітництва з США з питань клімату та торговельної політики. Також він закликає Європейський Союз бути більш боєздатним і активізувати франко-німецьку взаємодію.

Зміна керівництва в США влаштує Лашета, він назвав це "перемогою демократії". Він також давно підтримує тісні контакти з політичним керівництвом в Парижі і часто відвідує французьку столицю. Останні два роки він був представником Німеччини з франко-німецьких культурних зв'язків.

Юрист і журналіст, Лашет 1994 по 1998 рік був членом федерального парламенту Німеччини, а з 1999 по 2005 рік він був депутатом Європейського парламенту.

Позиція по "Північному потоку-2"

Лашет завжди лояльно підтримував канцлера Ангелу Меркель і ніколи не виступав проти неї.

У 2020 році після отруєння російського політика Олексія Навального він закликав не пов'язувати це питання з будівництвом "Північного потоку - 2".

"Питання про енергетичні відносини між Росією і ЄС набагато ширше, ніж Північний потік - 2", - сказав він.

"Ми повинні уникати поспішних рішень і подумати, які кроки будуть найбільш ефективними. Я згоден з канцлером", - додав Лашет.

Наступник Меркель на посаді канцлера

Голова партії ХДС традиційно стає кандидатом партії на посаду канцлера і, якщо християнські демократи зможуть сформувати правлячу більшість за підсумками виборів, то у нього будуть високі шанси очолити уряд ФРН.

Як повідомляло РБК-Україна, глава уряду землі Північний Рейн - Вестфалія 59-річний Армін Лашет обраний головою правлячої партії Німеччини. Рішення прийнято на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Нагадаємо, у новорічному зверненні Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що більше не буде балотуватися в канцлери Німеччини. Вона займає цю посаду з 2005 року. До 2018 року вона очолювала партію ХДС.