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Starship не полетел: Маск назвал причину и анонсировал новую попытку

Новина українською → Техас, Среда 03 марта 2021 23:07
Starship не полетел: Маск назвал причину и анонсировал новую попытку Фото: корабль Starship (кадр видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил, почему не состоялся запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Маск. Он также анонсировал повторную попытку запуска прототипа SN10 в среду, 3 марта.

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

По словам Маска, прерывание пуска прототипа Starship произошло из-за слишком строгих настроек параметров корабля. Компания исправит этот недостаток для новой попытки запуска.

"Увеличим предел тяги и переработанное топливо для очередной попытки полета сегодня", - заявил он.

Добавим, что во время трансляции попытки запуска прототипа Starship представитель SpaceX сказал, что повторный запуск корабля может состояться через два часа. У компании есть окно для испытаний до 2:00 ночи по киевскому времени.

Напомним, первая попытка запуска десятого прототипа Starship была неудачной. Корабль не поднялся в воздух, поскольку его запуск отменили сразу после зажигания двигателей.

Добавим, вероятность того, что испытания десятого прототипа Starship закончатся катастрофой, оценивают в 40%. Предыдущие два прототипа Starship взорвались во время посадки.

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