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Корабль Илона Маска для полета на Марс провалил испытания

Новина українською → Техас, Среда 03 марта 2021 22:17
Корабль Илона Маска для полета на Марс провалил испытания Фото: корабль Starship (instagram.com spacex)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания SpaceX не смогла провести испытания многоразового корабля Starship для полета на Марс. Это уже десятый прототип корабля Starship, который испытывает компания Илона Маска.

Испытания прототипа Starship транслировались в YouTube.

Прототип корабля должен был совершил скачек на 10 километров с площадки SpaceX, которая расположена в штате Техас, но двигатели не стартовали. После завершения обратного отсчета двигатели корабля выпустили большое облако дыма, но пламя не было и ракета осталась на месте.

Компания планирует проверить двигатели, но сегодня повторный запуск вряд ли состоится.

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Обновлено.

Позже представитель команды SpaceX заявил, что через два часа компания планирует снова попробовать запустить прототип корабля Starship. Первый запуск был экстренно отменен сразу после запуска двигателей.

Напомним, вероятность того, что испытания десятого прототипа Starship закончатся катастрофой, составляла 40%.

Как писало РБК-Украина, предыдущий протопил Starship взорвался во время посадки. Однако ему все же удалось подняться на высоту 10 тысяч километров.

Добавим, восьмой прототип Starship также потерпел катастрофу во время приземления после испытаний.

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