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Жители ОРДЛО отказываются от российской вакцины. Им угрожают увольнениями

Автор: РБК-Украина

На оккупированном Донбассе фиксируются первые случаи отказа от вакцинации от COVID российским препаратом "Спутник V". В связи с этим людям угрожают увольнениями.

Об этом в Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

Сообщается, что на оккупированной части Луганской области в Красном Луче, Антраците и Лутугино от вакцинации отказываются медики, боевики так называемой "народной милиции" и те, кто работает в оккупационных администрациях. Уже известно о почти 30 отказах, но цифра постоянно растет.

Также сообщается, что медикам грозят невыплатой премий и надбавок, боевикам - увольнением или отправкой на передовую, а "чиновникам" - увольнением и неоплатой больничных в случае заболевания COVID-19.

Напомним, на этой неделе в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей началась вакцинация от COVID. Прививочные пункты работают в крупных городах.

У президента России Владимира Путина уже официально подтвердили, что поставляют вакцину "Спутник V" на оккупированный Донбасс.

"Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Новости Украины ДонбассвакцинацияОРДЛОCOVID-19