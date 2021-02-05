Стало известно, как крымчанам и жителям ОРДЛО сделать прививку от COVID

Жители оккупированных районов Украины смогут сделать прививку от COVID на подконтрольной территории. Вакцинация для них будет бесплатной в прививочных пунктах.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, также будут обеспечены бесплатной добровольной вакцинацией в прививочных пунктах", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцинация в Украине будет проводиться на базе прививочных пунктов и с помощью мобильных бригад.

До этого Ляшко рассказал, что жители оккупированных территорий могут бесплатно лечиться от коронавируса на подконтрольной территории. Такое лечение они получат, если тест подтвердится на КПВВ или по месту прибытия.

"Если это (болезнь, - ред.) будет обнаружено, они будут получать бесплатное лечение на территории Украины. Если симптомы болезни не будут обнаружены, граждане могут свободно передвигаться по территории", - заявил он.