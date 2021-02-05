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Жителі ОРДЛО відмовляються від російської вакцини. Їм погрожують звільненнями

Автор: РБК-Україна

На окупованому Донбасі фіксуються перші випадки відмови від вакцинації від COVID російським препаратом "Супутник V". У зв'язку з цим людям погрожують звільненнями.

Про це у Facebook повідомляє "Східна правозахисна група".

Повідомляється, що на окупованій частині Луганської області в Красному Лучі, Антрациті та Лутугиному відмовляються від вакцинації медики, бойовики так званої "народної міліції" та ті, хто працює в окупаційних адміністраціях. Вже відомо про майже 30 відмов, але цифра постійно зростає.

Також повідомляється, що медикам зпорожують невиплатою премій і надбавок, бойовикам - звільненням або відправкою на передову, а "чиновникам" - звільненням і неоплатою лікарняних у разі захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, цього тижня в окупованих районах Донецької та Луганської областей почалася вакцинація від COVID. Щеплювальні пункти працюють у великих містах.

У президента Росії Володимира Путіна вже офіційно підтвердили, що постачають вакцину "Супутник V" на окупований Донбас.

"Безумовно, там люди теж мають потребу у вакцині, і якщо не ми, то ніхто її туди не поставить", - зазначив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

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Новини України ДонбасвакцинаціяОРДЛОCOVID-19