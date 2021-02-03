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У Путина подтвердили поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс

Новина українською → Москва, Среда 03 февраля 2021 12:56
У Путина подтвердили поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация будет поставлять свою вакцину от COVID на оккупированный Донбасса. Сроки поставок не называют, однако в отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже начали вакцинацию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - отметил Песков.

Напомним, на этой неделе представители так называемой "Донецкой республики" объявили о старте вакцинации препаратом "Спутник V". За день до этого были опубликованы фото первых партий. Также сообщалось, что главарь "республики" Денис Пушилин уже вакцинировался, а пункты вакцинации открылись в крупных городах.

Также вакцинация российским "Спутником V" началась и в отдельных районах Луганской области. Первыми прививки получают сотрудники скорой помощи и других экстренных служб. При этом до сегодняшнего дня Российская Федерация официально не комментировала поставки.

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