ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жесткий карантин придется вводить в январе, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Воскресенье 06 декабря 2020 14:54
Жесткий карантин придется вводить в январе, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров будет вынужден ввести жесткий карантин в Украине в январе. Полный перечень ограничений представят на заседании правительства 9 декабря.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин выходного дня стабилизировал эпидемическую ситуацию и разгрузил медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных.

"Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что с местными властями работают над перечнем возможных ограничений. На сегодня они поддерживают запрет или ограничение деятельности:

  • праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%
  • музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%
  • праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%

В то же время местная власть выступает за частичные ограничения на общественном транспорте (перевозка только сидячих пассажиров), в ресторанах (доставка или на вынос) и гостиницах (без зон развлечений и питания).

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что локдаун в январе позволит снизить количество случаев заражения COVID-19 до 6-8 тысяч в день

Президент Владимир Зеленский отметил, что рекомендовал не вводить локдаун в декабре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Денис Шмыгаль Карантин Локдаун
NEWS
На Донбассе боевики применили противотанковые ракетные комплексы
Артур Родивиловредактор ленты новостей На Донбассе боевики применили противотанковые ракетные комплексы
DAILY
Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес