Жорсткий карантин доведеться вводити в січні, - Шмигаль
Кабінет міністрів буде змушений ввести жорсткий карантин в Україні в січні. Повний перелік обмежень представлять на засіданні уряду 9 грудня.
Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, карантин вихідного дня стабілізував епідемічну ситуацію і розвантажив медичну систему. Цього тижня тричі кількість одужалих перевищувала кількість нових хворих.
"Однак, з урахуванням динаміки захворюваності, припускаємо, що вводити більш жорсткі карантинні заходи доведеться вже в січні", - заявив Шмигаль.
Він зазначив, що з місцевою владою працюють над переліком можливих обмежень. На сьогодні вона підтримує заборону або обмеження діяльності:
- святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ - 100%
- музеїв, кінотеатрів та театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля - 95%
- святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів - 90%
У той же час місцева влада виступає за часткові обмеження на громадському транспорті (перевезення тільки сидячих пасажирів), у ресторанах (доставка або на винос) і готелях (без зон розваг та харчування)
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що локдаун у січні дозволить знизити кількість випадків зараження COVID-19 до 6-8 тисяч на день
Президент Володимир Зеленський зазначив, що рекомендував не вводити локдаун в грудні.