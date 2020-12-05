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Снизит заболеваемость до 6 тысяч: Ляшко объяснил необходимость локдауна

Новина українською → Киев, Суббота 05 декабря 2020 17:26
Снизит заболеваемость до 6 тысяч: Ляшко объяснил необходимость локдауна Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день. Конкретная дата введения ужесточенного карантина еще неизвестна.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, конкретная дата начала локдауна ещё обсуждается, но вводиться он будет скорее всего на 3 недели, чтобы дать необходимый эффект.

"Рассчеты показывают, что в случае введения трёхнедельного локдауна в январе, дальнейший рост заболеваемости не будет пиковым, и мы сможем нормально пройти февраль-март, и в дальнейшем обойтись без ещё одного локдауна", - сказал Ляшко.

По словам главного санврача, середина февраля - особенно напряженное время в пандемии коронавируса, поскольку тогда к заболеваемости коронавируса добавляется и заболеваемость сезонным гриппом.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли результаты. Минздрав наблюдает уменьшение скорости распространения коронавируса.

Напомним, в Украине снова выздоровевших от коронавируса зарегистрировали больше, чем новых случаев COVID-19. За вчера от коронавируса выздоровели почти 15 тысяч украинцев.

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