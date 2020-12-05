Закроют школы и рестораны. Названы возможные ограничения локдауна

Во время ужесточенного карантина в январе в Украине планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжние курорты и церкви.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

Предполагается, что будут открыты отели и горнолыжные курорты. Транспорт будет работать в привычном режиме. Продуктовые магазины будут открыты. В церквях введут ограничение - не более одного человека на 5 кв.м.

Закрыты будут школы, детсады, рестораны (будут работать только на доставку и выдачу заказов), фитнес-центры и различные развлекательные заведения.

Окончательное решение по карантинным ограничениям планируется принять на заседании Кабинета министров 9 декабря.

Также Ляшко рассказал, что перед минздравом стоит задача довести количество тестов на COVID до 100 тысяч в день, имеются ввиду государственные лаборатории и те частные лаборатории, которые анализируют взятые образцы за бюджетный счёт. Примерно 70% тестов в последнее время делается гослабораториями, и около 30% - частными.

Ранее Ляшко сообщил, что введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день. Конкретная дата введения ужесточенного карантина еще неизвестна.

Напомним, в Украине снова выздоровевших от коронавируса зарегистрировали больше, чем новых случаев COVID-19. За вчера от коронавируса выздоровели почти 15 тысяч украинцев.