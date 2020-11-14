У Зеленского планируют совещание с мэрами из-за нарушения карантина

В Офисе президента Украины планируют провести совещание с мэрами украинских городов из-за нарушения решения правительства о карантине выходного дня. Это совещание может пройти уже в ближайшие дни.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в ОП.

Прежде всего к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, где карантин не соблюдается. По словам собеседника, точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра.

Ранее в СМИ появились сообщения, что такой разговор пройдет в формате селекторного совещания в 17:00 субботы, 14 ноября. В то же время собеседники РБК-Украина среди мэров крупнейших городов сказали, что им приглашение на беседу с президентом пока не поступало.

Напомним, сегодня в Украине начался карантин выходного дня. Установленные правительством ограничения будут действовать до 00:00 часов понедельника. В частности, будет запрещена работа кинотеатров и заведений культуры.

Как писало РБК-Украина, власти некоторых городов Украины отказались вводить ограничения на выходные.

В частности, во Львове решили отменить выходные дни, объявив субботу и воскресенье рабочими. А в Днепре городской голова заявил, что комиссия ТЭБ и ЧС не будет имплементировать решение правительства, потому что ее члены "заболели".