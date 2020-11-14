Сегодня начался карантин выходного дня: что будет запрещено
С полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли на этой неделе. Что будет работать, а что закроют на этот период - в материале РБК-Украина.
Карантин выходного дня ввели на три недели. Он будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В остальные дни на территории страны будут действовать ограничения "оранжевой зоны".
Что запрещается на выходных
Согласно решению правительства, до понедельника на территории Украины будет запрещено:
- прием посетителей в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, бары);
- работа учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий;
- прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;
- работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- прием посетителей салонами красоты, магазинами промышленных товаров и т.п.
Что будет работать
В период действия карантина выходного дня разрешается работа:
- общественного транспорта;
- магазинов, в которых более 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, ветпрепаратами или кормами;
- заведений общественного питания на вынос или с адресной доставкой;
- банков и операторов почтовой связи;
- АЗС и СТО;
- заведений медицинской практики.
Ограничения "оранжевой зоны"
В период с понедельника по пятницу в Украине будут действовать следующие ограничения:
- количество пассажиров в общественном транспорте не превышает количество сидячих мест;
- заведения общественного питания не работают с 22:00 до 7:00;
- хостелы закрыты, но отели могут размещать клиентов;
- запрещается работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
- спортзалы не могут работать, если у них более одного лица на 20 квадратных метров;
- кинотеатры могут быть заполнены только на 50%
Напомним, карантин выходного дня могут продлить после 30 ноября. Постановление о введении карантина предусматривает и его продление.