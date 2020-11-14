Карантин выходного дня: что происходит в городах Украины

Транспорт и продуктовые магазины будут работать, кафе, кинотеатры и ТРЦ закроют

Сегодня, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалам. Также не допускается работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведение общественных и культурных мероприятий. Ряд украинских городов заявили о том, что не будут соблюдать соответствующие ограничения Кабмина.

Подробнее о том, как проходит первый день карантина выходного дня - в материале РБК-Украина.

На какой срок вводится карантин выходного дня

Постановление правительства будет действовать до конца ноября. Соответствующее решение Кабинет министров принял 11 ноября. Согласно документу, ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение трех уик-эндов 14-15 ноября, 21-22 ноября и 28-29 ноября.

Что запрещено

прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе),

прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности,

деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий,

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов,

прием посетителей субъектами, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и прочее).

Что разрешено

медицинская практика,

работа банков,

работа операторов почтовой связи,

торговля продуктами питания, топливом, лекарствами, медизделиями, ветпрепаратами, кормами, если они занимают не менее 60% торговой площади субъектов хозяйствования,

услуги общественного питания с применением адресной доставки заказов и заказов на вынос,

деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования

работа автозаправочных комплексов (без зон питания), техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Транспорт

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров не более количества мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения. Дополнительные ограничения на внутренние авиаперевозки не будут вводиться.

Общие ограничения

Постановлением правительства также вводятся новые карантинные ограничения. Запреты, которые касались оранжевой зоны карантина, с 13 ноября будут действовать для всех регионов страны.

Запрещается:

Пребывание в транспорте и общественных местах без маски, а также пребывание на улице без документов.

Посещение учреждений соцзащиты, где находятся лица пожилого возраста, и пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро).

Работа спортивных залов, фитнес-центров и музеев, если в них находится более одного лица на 20 квадратных метров.

Работа заведений общественного питания с 22.00 до 7.00 (кроме доставки и заказа на вынос), а также заведений общественного питания с организацией досуга, работа ночных клубов.

Деятельность кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест одного зала.

Деятельность заведений размещения (кроме отелей, реабилитационных центров для людей с инвалидностью)

Проведение культурных, спортивных, религиозных и иных мероприятий, если участвует более 20 человек (исключение: некоторые спортивные соревнования).

Посещение учреждений образования группами больше 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивной и специализированной художественного образования в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учреждения образования.

Постановлением правительства также устанавливается приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в центрах предоставления админуслуг.

Ряд городов отказались соблюдать карантин выходного дня

Ряд украинских городов отказались ужесточать ограничения на выходных. Среди них Львов, Одесса, Черкассы, Днепр, Мукачево, Тернополь, Мариуполь, Житомир, Ивано-Франковск, Славянск, Краматорск.

Более того, во Львове отменили выходные дни. Как сообщил мэр Андрей Садовый, до 30 ноября в городе суббота и воскресенье - рабочие дни. Таким образом, заведения общественного питания, ТРЦ, спортзалы, салоны красоты и рынки могут работать с соблюдением общих карантинных ограничений.

Вслед за Львовом такое же решение принял и горсовет Ивано-Франковска.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в октябре 2020 года большинство украинцев (57%) были против введения на всей территории Украины жесткого карантина по образцу марта-апреля. Считает такой шаг оправданным вдвое меньшее количество жителей страны (28%), а еще 15% - не определились.