В Украине изменили план вакцинации: Зеленского и чиновников привьют вне очереди

Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации . Теперь президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники смогут привиться от коронавируса.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня были внесены изменения в наш национальный план вакцинации. Это дает нам возможность в публичный способ вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Украины", - заявил Степанов.

По его словам, первым публично вакцину получит он, потом президент Владимир Зеленский.

Ранее Степанов сообщал, что Минздрав может изменить национальный план вакцинации от COVID, чтобы президент Владимир Зеленский и руководство страны одними из первых получили вакцину.

Отметим, массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Прививки делают вакциной Covishield Oxford-AstraZeneca. В Украину пока поступило 500 тысяч доз, очередная партия ожидается в начале марта.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас в стране привили чуть более 3 тысяч человек. До конца недели хотят сделать 11,3 тысячи вакцинаций.