В Украине изменили план вакцинации: Зеленского и чиновников привьют вне очереди
Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации. Теперь президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники смогут привиться от коронавируса.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, первым публично вакцину получит он, потом президент Владимир Зеленский.
"Сегодня были внесены изменения в наш национальный план вакцинации. Это дает нам возможность в публичный способ вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Украины", - заявил Степанов.
Ранее Степанов сообщал, что Минздрав может изменить национальный план вакцинации от COVID, чтобы президент Владимир Зеленский и руководство страны одними из первых получили вакцину.
Отметим, массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Прививки делают вакциной Covishield Oxford-AstraZeneca. В Украину пока поступило 500 тысяч доз, очередная партия ожидается в начале марта.
Ранее РБК-Украина писало, что сейчас в стране привили чуть более 3 тысяч человек. До конца недели хотят сделать 11,3 тысячи вакцинаций.