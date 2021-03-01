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Степанов первым из чиновников вакцинировался от коронавируса

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 13:45
Степанов первым из чиновников вакцинировался от коронавируса Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинировался от коронавируса. Он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от COVID.

Министр сделал это публично, процедуру показали на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Степанова вакцинировали препаратом Covishield индийского производства.

"Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай - если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", - заявил он журналистам.

Он добавил, что своим примером доказывает безопасность вакцины, которая есть в Украине.

LIVE:

Онлайн-брифінг міністра охорони здоров’я України Максима Степанова за підсумками візиту в Олександрівську клінічну лікарню м.Києва.

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Monday, March 1, 2021

Напомним, ранее Степанов рассказал, что в национальный план вакцинации внесли изменения, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог получить прививку от COVID в числе первых. Министр уточнил, что президент будет вакцинироваться публично.

Сегодня Зеленский потребовал не останавливать вакцинацию на выходные и праздники. По его словам кампания должна проходить планово, особенно на передовой в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

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