Степанов первым из чиновников вакцинировался от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинировался от коронавируса. Он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от COVID.

Степанова вакцинировали препаратом Covishield индийского производства.

"Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай - если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", - заявил он журналистам.

Он добавил, что своим примером доказывает безопасность вакцины, которая есть в Украине.