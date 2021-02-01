В Украине еще ударят морозы, но сначала потеплеет

Южный циклон принесет в Украину дожди и кратковременное потепление

На текущей неделе в Украине ожидаются резкие изменения погоды. После потепления вернутся морозы.

Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Уже сегодня, 1 февраля, с юга начинает поступать теплый воздух на территорию Украины. В то же время в большинстве центральных и северных областей пока сохранится холодная погода с температурой ниже нуля", - сказал он.

По его словам, потепление продлится до 4-5 февраля. По прогнозу Укргидрометцентра, температура в южных, центральных и восточных областях поднимется до 5-10 градусов тепла. В то же время на западе сохранится слабый мороз.

Во время прохождения южного циклона в Украине ожидаются небольшие дожди, на севере - снег, порывы ветра, на дорогах - гололед.

"После этого поступит порция воздуха с северо-запада. То есть ожидаются температурные качели", - отметил синоптик.

По его словам, в четверг-пятницу температура начнет снижаться. "И снова мы вернемся к показателям 10-15 градусов мороза по всей Украине ночью и 1-6 градусов мороза днем", - сказал Билык.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года среднемесячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

Отметим, в Укргидрометцентре не исключают возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.