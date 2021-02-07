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Вновь прицельно стреляли: на Донбассе ранен украинский военный

Автор: Роман Тверденко

На Донбассе получил ранение украинский военный. Он попал под обстрел возле Новомихайловки.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Обстрел произошел из снайперского оружия. Военного доставили в больницу.

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