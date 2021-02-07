Знову прицільно стріляли: на Донбасі поранений український військовий

На Донбасі отримав поранення український військовий. Він потрапив під обстріл біля Новомихайловки.

Раніше ввечері повідомлялося, що російські бойовики на Донбасі один раз порушили режим перемир'я. Вони дистанційно мінували українські позиції. Тоді обійшлося без поранень.

Також глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що на дії російських бойовиків потрібно відповідати дзеркально. І не вибирати ситуації, коли варто стріляти у відповідь, а коли - ні.