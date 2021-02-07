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Дистанционно минировали: боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 07 февраля 2021 18:01
Дистанционно минировали: боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

Российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим перемирия. Они дистанционно минировали украинские позиции.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Возле населенного пункта Луганское боевики дистанционно минировали украинские позиции минами ПОМ-2.

Украинская сторона сообщила об этом нарушении огня через СЦКК представителям СММ ОБСЕ. Потерь среди личного состава нет.

Как писало РБК-Украина, 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Также стали известны имена погибших военных, которые подорвались вчера на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве. Погибли старший солдат и солдат 28-й Отдельной механизированной бригады.

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