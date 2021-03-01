Степанов о низких показателях вакцинации: план не сорван

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил низкие показатели вакцинации от коронавируса на первом этапе в Украине. Он утверждает, что план по COVID-вакцинации не сорван.

Как пояснил министр, часть медицинских работников отказываюеся делать прививку от COVID-19, поскольку недавно переболели коронавирусом и имеют антитела.

"Конечно же он (план - ред.) не сорван. У нас есть много медиков. На первом этапе мы вакцинируем медиков, которые работают в COVID-больницах, а многие из них переболели, и переболели менее чем 6 месяцев назад и имеют антитела. Они считают, что хотят вакцинироваться позже, чтобы это была действительно защита", - сказал он.

Степанов добавил, что также есть процент медиков, которые не хотят вакцинироваться из-за личных взглядов.

"Есть часть людей, которые не проявляют желания. Медработники с одной стороны наши герои, а с другой - такие же люди, имеющие свои мнения", - добавил министр.

Также глава Минздрава связал малое количество прививок с тем, что начало вакцинации пришлось на завершение недели и выходные.