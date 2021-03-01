ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов о низких показателях вакцинации: план не сорван

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 22:57
Степанов о низких показателях вакцинации: план не сорван Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил низкие показатели вакцинации от коронавируса на первом этапе в Украине. Он утверждает, что план по COVID-вакцинации не сорван.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Как пояснил министр, часть медицинских работников отказываюеся делать прививку от COVID-19, поскольку недавно переболели коронавирусом и имеют антитела.

"Конечно же он (план - ред.) не сорван. У нас есть много медиков. На первом этапе мы вакцинируем медиков, которые работают в COVID-больницах, а многие из них переболели, и переболели менее чем 6 месяцев назад и имеют антитела. Они считают, что хотят вакцинироваться позже, чтобы это была действительно защита", - сказал он.

Степанов добавил, что также есть процент медиков, которые не хотят вакцинироваться из-за личных взглядов.

"Есть часть людей, которые не проявляют желания. Медработники с одной стороны наши герои, а с другой - такие же люди, имеющие свои мнения", - добавил министр.

Также глава Минздрава связал малое количество прививок с тем, что начало вакцинации пришлось на завершение недели и выходные.

Напомним, за минувшие выходные в Украине сделали 90 прививок от коронавируса. Всего за прошедшую неделю вакцинировался от коронавируса 3141 украинец.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве пообещали, что до конца этой недели количество COVID-вакцинаций увеличат до более 11 тысяч.

Добавим, для того, чтобы избежать порчи вакцины от коронавируса, в Украине разрешили прививать общественных деятелей вне очереди.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины вакцинация вакцина от коронавируса
NEWS
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"