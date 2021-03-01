В Минздраве назвали условия COVID-вакцинации общественных деятелей вне очереди
Центр общественного здоровья Минздрав Украины объяснил, почему разрешили внеочередную вакцинацию от коронавируса общественных деятелей. Также в ведомстве назвали условия, при которых общественные деятели могут получить прививку вне очереди.
Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ.
Как рассказали в ведомстве, один флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата и должен быть использован в течение 6 часов после открытия. Именно столько времени, как объясняют в ЦОЗ, продолжается сессия мобильной бригады.
"Повторное замораживание уже открытого флакона или после 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы", - отметили в ЦОЗ.
Поэтому, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины из уже открытых флаконов, Минздрав разрешил вакцинировать вне очереди общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин. Вне очереди получить прививку можно, если:
- зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку;
- выявлены противопоказания к вакцинации у тех, кто пришел на прививку;
- количество людей, которые вакцинируются в день работы мобильной бригады, недостаточная для полного использования всех открытых флаконов с вакциной.
Напомним, сегодня Минздрав изменил национальный план вакцинации, чтобы президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники смогли получить прививку от коронавируса.
Добавим, сегодня первую прививку от коронавируса получил глава Минздрава Максим Степанов. Вакцинация министра проходила публично.