ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Закарпатье прогнозируют медицинский коллапс в конце недели

Новина українською → Ужгород, Понедельник 08 марта 2021 12:14
На Закарпатье прогнозируют медицинский коллапс в конце недели Фото: Закарпатье на грани медицинского коллапса (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ситуация с коронавирусом в Закарпатской области настолько тяжелая, что в конце недели регион может столкнуться с коллапсом медицинской системы. На сегодня уже наблюдается дефицит кислородных баллонов в больницах.

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА заявил главврач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына.

По его словам, в этой больнице на сегодня 120 пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии. Причем половина из них должна лежать в реанимации.

"А в самой реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит до 16:00 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?", - отметил Яцына.

Он также призвал людей с COVID не выходить из дома.

"Мне все равно, верите ли вы в этот недуг! Мы с моими коллегами опираемся на доказательную медицину. И каждый день сталкиваемся со смертью. Просто наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​- это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели у нас будет иметь коллапс", добавил Юрий Яцына.

Напомним, ранее медики Закарпатья заявили о критической ситуации с COVID. В частности, там ежедневно умирает по 12 человек от этой болезни.

Отметим, с 8 марта в регионе действуют ограничения "красной зоны" адаптивного карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Закарпатская область COVID-19 Карантин
NEWS
В Украине еще почти 5 600 случаев COVID. Более 2 000 человек госпитализировали
В Украине еще почти 5 600 случаев COVID. Более 2 000 человек госпитализировали
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"