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УЗ выполнит пять спецрейсов из "красной" зоны 8-9 марта

Новина українською → Украина, Суббота 06 марта 2021 20:09
УЗ выполнит пять спецрейсов из "красной" зоны 8-9 марта Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" назначила на 8-9 марта 5 специальных рейсов из "красной" зоны карантина. Поезда выполнят рейсы по просьбе Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"УЗ выполнит рейсы для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон", - заявили в компании.

Так, компания 8 марта выполнит рейсы:

  • №043/044 Ивано-Франковск - Киев: выезд из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55, прибытие в Киев 9 марта в 08:48;
  • №007/008 Черновцы - Киев: выезд из Черновцов 8 марта в 21:08, прибытием в Киев 9 марта в 09:07;
  • №149/150 Ворохта - Полтава: выезд из Ворохты 8 марта в 13:51, прибытие в Полтаву 9 марта в 10:38.
  • 135/136 Черновцы - Одесса: выезд 9 марта в 15:35, прибытие 10 марта в 10:01;
  • 117/118 Черновцы - Киев: выезд 9 марта в 19:46, прибытие 10 марта в 08:08.

Напомним, что УЗ прекратила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область и обратно после того, как Прикарпатье оказалось в "красной" зоне карантина.

Также РБК-Украина писало, что УЗ прекратила продажу билетов на поезда в еще две области страны.

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