В Украине вновь заполнены более 50% больничных коек для COVID-19

В Украине впервые за пять дней заполненность больных коек для пациентов с коронавирусом превысила 50%. По состоянию на 1 декабря введено 56 789 таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая напряженная ситуация с больничным кроватями наблюдается в Полтавской (заполнены 70,2%), Николаевской (65,3%), Запорожской (62,4%), Кировоградской (62,3%) и Черниговской (61,8%) областях. В Киеве заполнены 58,3% коек. В среднем по стране заняты уже 50,3% кроватей.

Также продолжает рост показатель заболеваемости COVID-19 в Украине. Сейчас он составляет 492,2 на 100 тысяч населения при норме 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской (1008,8), Черкасской (788,4), Киевской (715), Запорожской (689,5) и Черниговской (668,9) областях. В Киеве этот показатель составляет 662,2.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти 12,5 тысячи новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Львовской областях.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что продлевать карантин выходного дня в Украине не планируют.

При этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что возможность введения локдауна в стране сохраняется.