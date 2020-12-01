В Україні знову заповнені понад 50% лікарняних ліжок для COVID-19

В Україні вперше за п'ять днів заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищила 50%. Станом на 1 грудня введено 56 789 таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш напружена ситуація з лікарняними ліжками спостерігається в Полтавській (заповнені 70,2%), Миколаївській (65,3%), Запорізькій (62,4%), Кіровоградській (62,3%) і Чернігівській (61,8%) областях. У Києві заповнені 58,3% ліжок. В середньому по країні зайняті вже 50,3% ліжок.

Також продовжує зростання показник захворюваності COVID-19 в Україні. Зараз він становить 492,2 на 100 тисяч населення при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській (1008,8), Черкаській (788,4), Київської (715), Запорізькій (689,5) та Чернігівській (668,9) областях. У Києві цей показник становить 662,2.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Київській і Львівській областях.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що продовжувати карантин вихідного дня в Україні не планують.

При цьому прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що можливість введення локдауну в країні зберігається.