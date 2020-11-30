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В Украине более чем в 12 раз превышен показатель заболеваемости COVID-19

Новина українською → Украина, Понедельник 30 ноября 2020 10:54
В Украине более чем в 12 раз превышен показатель заболеваемости COVID-19 Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине более чем в 12 раз превышен показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 30 ноября этот показатель составляет 490,8 на 100 тысяч населения при норме 40.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской (988,4), Черкасской (795,9), Киевской (704,1), Черниговской (691,3) и Запорожской (689,6) областях. В Киеве этот показатель составляет 640,1. При этом нет ни одного региона, который бы соответствовал данному показателю, самая лучшая ситуация в Кировоградской области (164,3).

При этом в стране продолжают оставаться свободными более половины больничных коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас заполненность коек составляет 48,9%. Самыми загруженными являются больницы Полтавской (67,2%), Кировоградской (63,5%), Николаевской (62,8%), Черниговской (61,6%) и Черкасской (58,5%) областях.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки впервые за две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной.

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