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В Украине вакцинировать от коронавируса планируют 50% населения в 2021 году

Автор: Милан Лелич

В Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По планам министерства здравоохранения, за 2021 год привиться вакциной от COVID-19 должны 20,9 миллиона человек, которые входят в различные группы риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.

В эти категории входят:

  • медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;
  • военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41 тысяча;
  • работники социальной сферы - 156,9 тысячи;
  • лица, проживающие в заведениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;
  • люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;
  • учителя и прочие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;
  • работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;
  • заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;
  • взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;
  • прочие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.

Также Ляшко рассказал, что во время ужесточенного карантина в январе в Украине планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжние курорты и церкви.

Ранее Ляшко сообщил, что введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день. Конкретная дата введения ужесточенного карантина еще неизвестна.

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